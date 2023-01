È morto Gianluca Vialli

L’ex attaccante 58 anni si è spento a Londra. Da cinque ani lottava contro un tumore al pancreas.

Altro grave lutto per il mondo del calcio. Il grande bomber di Cremonese, Sampdoria (in tandem con Mancini che aveva seguito, finchè la malattia gli e lo ha permesso, nella conduzione della Nazionale) poi Juventus, si è spento stanotte, attorniato dalla famiglia, in una clinica di Londra.

La famiglia di Vialli ha confermato la morte dell’ex campione con una nota. “Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli – fanno sapere -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”.

