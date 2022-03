E’ morto dopo uno scontro frontale con l’auto.

BORGO A MOZZANO – E’ morto dopo uno scontro frontale con l’auto.

Un uomo sui 70 anni è morto oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, sulla Lodovica, all’altezza del Ponte del Diavolo, dopo essersi scontrato frontalmente, in macchina, contro un’altra auto.

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio alle 14,20 sulla via Lodovica all’altezza del Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano.

la vittima era alla guida di un’auto ed è andato a scontrarsi con una vettura che procedeva in direzione opposta, per cause che sono in corso di accertamento

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente mentre quello dell’altra vettura se l’è cavata con qualche trauma ma non è in pericolo di vita.

notizia in aggiornamneto