E MORTO DOPO 4 MESI DI COMA

morto dopo quasi quattro mesi di coma il commerciante fiorentino di 79 anni che la sera del 20 marzo fu assalito e rapinato mentre andava a depositare l’incasso a una cassa automatica a Campi Bisenzio (Firenze).

Ora la rapina violenta, per cui dall’inizio del mese ci sono due uomini arrestati, si trasforma in un caso di omicidio.

La morte della vittima, fa superare le accuse di lesioni gravissime per cui un albanese di 47 anni e un 63enne di Palermo sono stati arrestati con una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.