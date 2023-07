È morto Arnaldo Forlani

È morto l’ex leader democristiano Arnaldo Forlani.

Avrebbe compiuto 98 anni l’8 dicembre prossimo.

L’ex segretario democristiano si è spento serenamente a casa sua, a Roma.

È stato uno dei massimi esponenti nazionali del partito della Democrazia Cristiana nonché uno dei più importanti politici italiani dagli anni settanta fino ai primi anni novanta. Dopo essere stato per molti anni il principale collaboratore di Amintore Fanfani nella corrente politica “Nuove Cronache”, la abbandonò agli inizi degli anni ottanta e diede vita infine con Antonio Gava e Vincenzo Scotti alla corrente “Azione Popolare” (o “Grande centro”) alla fine di quel decennio. Fu presidente e vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, ministro della difesa e ministro delle partecipazioni statali; ha svolto il ruolo di segretario della Democrazia Cristiana dapprima nel quadriennio 1969-1973 ed in seguito nel triennio 1989-1992, mentre per un lungo periodo è stato presidente del Consiglio nazionale del partito.

Candidato alla presidenza della Repubblica dal suo partito nel 1992, fu ostacolato dai franchi tiratori. Giunto all’età di 97 anni, Forlani è stato l’ex presidente del Consiglio italiano più longevo ex capo del governo italiano di sempre.