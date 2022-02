 E’ MORTA MONICA VITTI, LA DIVA SFUGGENTE

Ci sono volti che hanno letteralmente incarnato la storia del nostro Paese, facce che in ogni espressione hanno raccontato il mutamento della nazione, corpi che vestendo i panni più disparati hanno accompagnato gli spettatori verso il futuro. Interpreti che tra esperimenti, successi e insuccessi, sono stati assunti dalla critica come emblemi di un periodo e che per generazioni di ammiratori continuano a rappresentare dei tasselli inossidabili nella memoria collettiva. Uno di questi indubbiamente è quello di #MariaLuisaCeciarelli , in arte #MonicaVitti , classe 1931.