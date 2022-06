E’ morta la 70enne sarda punta da una zecca

(ANSA) – LANUSEI, 06 GIU – E’ morta in tarda mattinata la pensionata di 70 anni di Ulassai, in Ogliastra, ricoverata da quattro giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei in seguito a una grave infezione, la rickettsiosi, provocata da una puntura di zecca.