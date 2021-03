Sappiamo che, secondo le statistiche, nel mese di marzo avremo picchi dei contagi da covid. Si parla del 20 marzo come punta italiana. Sul nostro territorio i casi tornano leggermente a crescere, oggi nel Comune ne abbiamo tre nuovi.

L’augurio, come sempre, è quello che tutte le persone che contraggono il virus stiano bene e siano presto negative. Nonostante i casi in aumento il nostro territorio resiste: al momento non siamo zona rossa e le nostre scuole non chiuderanno.