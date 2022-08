“E lucevan le stelle” diventa un appuntamento fisso

Dopo il grande successo di pubblico, che ha visto migliaia di persone partecipare sulle Mura urbane alle tante esibizioni nel programma della serata del 10 agosto, l’amministrazione comunale intende far diventare l’evento “E lucevan le stelle” un appuntamento fisso nel calendario dell’offerta lucchese. Un evento che si svolgerà ogni anno la notte di San Lorenzo e che vedrà il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di associazioni, aumentando l’offerta culturale già a partire dalla prossima edizione.

La manifestazione, organizzata in sinergia dagli assessorati al turismo e alla cultura, si è rivolta già a partire da questa prima edizione a cittadini e turisti in visita alla città, ed ha previsto anche l’apertura delle torri Guinigi e Delle Ore, registrando un tutto esaurito di circa 400 visitatori. Uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale per il futuro è quello di coinvolgere nel format anche il circuito museale cittadino.