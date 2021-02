“E’ la via dell’Orto” si farà, ma alla fine di maggio

Camaiore – “È la Via dell’Orto” torna dopo l’annullamento dell’edizione 2020 causato dall’emergenza Covid-19. La rassegna si svolgerà tra il 29 e il 30 maggio 2021, invece che nella tradizionale datazione del mese di aprile

La decisione di far slittare la manifestazione di circa un mese è stata presa per dare maggiore visibilità alla rassegna e per avere un numero più consistente di aderenti.

“È la Via dell’Orto” è una manifestazione organizzata annualmente dal Comune di Camaiore. La manifestazione, inoltre, fa parte del circuito delle “manifestazioni amiche” al quale hanno aderito le principali mostre mercato del giardinaggio e dell’orticoltura italiana tra le quali: “Verdemura” e “Murabilia” di Lucca, “Harborea” di Livorno, “Franciacorta in fiore”, “Florealfest” di Udine e “Orticolario” di Como.

L’orto rappresenta una delle passione di eccellenza dei camaioresi, dediti da sempre all’agricoltura, in virtù della particolare vocazione geografica/morfologica del territorio di Camaiore. Durante la due giorni sarà possibile degustare prodotti enogastronomici tipici locali e acquistare i prodotti ortofrutticoli delle aziende locali nel mercato a km zero.

La scelta di spostare la manifestazione – ha dichiarato l’ assessore al turismo Gabriele Baldaccini – è dovuta soprattutto alla necessità di realizzare un evento con più certezze possibili. Visto il momento di grande instabilità sul piano dei contagi, preferiamo avere un quadro più chiaro e proporre una “festa degli orti” all’altezza delle aspettative”.

