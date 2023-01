E intanto Matteo Messina Denaro si fa un selfie con l’infermiere!

Al selfie non si comanda. Come i megalomani di un tempo si facevano fotografare accanto a Rivera, Mazzola o al cantante di grido o l’attore da Oscar, quasi fossero amici stretti o parenti, oggi c’è la mania di fare selfie con personaggi importanti. Che poi ha la stessa patologia: quella di aparire importanti noi!

Nel caso dell’infermiere che si è fatto fotografare con un Matteo Messina Denaro sorridente, il fatto è un po’ diverso, perché lui è veramente in contatto con il boss, dato che è addetto alle sue cure. Semmai si può obbiettare sull’opportunità di fare fotto del genere. Mai i problemi stanno altrove. Comunque il selfie come si dice sempre, è diventato virale.

Quindi il bossè sicuramente nel supercarcere dell’Aquila. E all’interno del penitenziario di massima sicurezza dell’Aquila, ha già fatto la sua prima ora d’aria, si è organizzato la cella ed è molto attivo, dicono, mostrandosi sempre sorridente con il personale che incrocia nel carcere, secondo quanto trapela da indiscrezioni che aggiungono: “Il suo sarebbe un comportamento anomalo rispetto a come si comportano di solito i detenuti al 41 bis”.

È curato e, a quanto si apprende da fonti informate, le sedute di chemioterapia potrebbero essere disposte in massima sicurezza in una struttura all’esterno del carcere. All’ospedale dell’Aquila che ha un centro specializzato.

Quello del capoluogo è il carcere d’Italia con il più alto numero di detenuti al 41 bis, le Costarelle sono il centro del carcere duro.

È intanto prevista per domani l’udienza del processo a Matteo Messina Denaro che si celebra a Caltanissetta. L’ipotesi è che venga rinviata. Messina Denaro ha nominato ieri l’avvocato di fiducia, ossia la nipote Lorenza Guttadauro. Finora il processo, che si è concluso in primo grado con la condanna all’ergastolo, si è svolto in assenza dell’imputato accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via d’Amelio. Il procedimento, approdato in Corte d’Assise d’Appello è ormai alle battute finali. Dopo il procuratore Antonino Patti, che ha concluso la sua requisitoria, hanno parlato le parti civili mentre nell’udienza fissata per domani alle 9.30 all’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta era prevista la discussione da parte della difesa. Fino a stamattina però i due avvocati d’ufficio Giovanni Pace e Salvatore Baglio non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito alla nomina del difensore di fiducia e non si ha ancora notizia dell’eventuale volontà di Messina Denaro di partecipare all’udienza, collegandosi in video conferenza dal carcere de L’Aquila.

Intanto, è stata fissata per domani mattina, probabilmente nel carcere Pagliarelli di Palermo, anche l’udienza di convalida dell’arresto di Giovanni Luppino, agricoltore 59enne di Campobello di Mazara finito in manette lunedì scorso dopo aver accompagnato il boss Messina Denaro nella clinica palermitana. Luppino è accusato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena. Al giudice dovrà spiegare i suoi rapporti con il padrino ricercato per trent’anni.

