È iniziato sulla spiaggia di Viareggio il #JovaBeachParty.

In città da stamani migliaia di giovani che hanno portato un bellissimo clima di festa.

Un’invasione pacifica, colorata, allegra.

Ed un’altra bella lezione per le nostre città: non bisogna avere paura dei grandi eventi musicali.

I concerti portano persone, che conoscono e magari apprezzano le nostre realtà, alimentano il turismo, contribuiscono all’economia di un territorio.

Insomma continuiamo a pensare positivo!

Viareggio è già un polo importante per Puccini e per la musica lirica, ha una vocazione ‘storica’ anche per il pop, che va incentivata.

Grande Jovanotti che da subito riconosce di essere ospite nella città del Carnevale!

IL SENATORE ANDREA MARCUCCI