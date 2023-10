E’ iniziata la campagna di screening oncologici gratuiti a Piazza al Serchio

L’unità mobile, nello specifico, grazie al personale fornito dall’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, permette di effettuare sotto casa tutti gli screening oncologici previsti dalla Regione Toscana

Il tour in Valle del Serchio si è aperto a Piazza al Serchio con una buona risposta da parte dei cittadini.

Mediamente gli utenti impiegano circa mezzora per completare il ciclo di esam possibile con questa unità mobile.

All’uscita del camper la sensazione che si è avuta è di totale soddisfazione dei cittadini per questo servizio. L’unità mobile resterà a Piazza al Serchio nei giorni 5, 6, 9 ottobre; il 12 e 13 sarà a San Romano in Garfagnana; il 17, 19, 20 e 24 a Castelnuovo; il 26, 27 e 31 ottobre a Gallicano per proseguire poi in altri comuni della Valle del Serchio