Pronti via ! E’ iniziata così, in una delle giornate più calde in assoluto, la stagione 2023/24 del Basketball Club Lucca.

La squadra e tutto lo staff, compreso diversi rappresentanti della società, si sono ritrovati alle 18:00 al Palazzetto dello sport di Lucca per dare inizio al primo ed ufficiale allenamento della nuova stagione.

A rendere ancora più speciale il momento, sfidando caldo ed afa, ha contribuito la presenza del pubblico sulle tribune, bella, importante e già molto calorosa.

Tutto è filato via come da scaletta, prima un breve breafing negli spogliatoi, durante il quale hanno preso la parola alcuni rappresentanti del Bcl, per primo, l’emozionatissimo direttore sportivo e Vicepresidente Umberto Vangelisti ed a seguire gli altri, ha chiuso il breve incontro coach Olivieri che con parole mirate e calibrate è riuscito a dare fin da subito la giusta energia a tutto quanto il gruppo.

Una volta che la squadra è salita sul parquet, non ha potuto fare a meno di andare a salutare tutto quanto il pubblico presente, poi qualche foto di rito ed infine tappetini a terra e tutti pronti a sudare le proverbiali sette camicie.

Coach Olivieri si è detto molto soddisfatto di essere a Lucca, “ sono davvero felice di essere in questa bella città e ringrazio la società che mi ha dato la possibilità di rappresentare i colori del Basketball Club Lucca in un campionato così importante come quest’anno “ proseguendo ha poi usato belle parole anche per i ragazzi “ ho già avuto modo di conoscere tutti i ragazzi e posso solo dire di loro cose buone e strapositive, sono ragazzi ottimi da un punto di vista morale ed umano ed anche come giocatori sono ragazzi con un grande potenziale e di sicuro potranno fare molto bene”

Gli allenamenti, adesso proseguiranno a ritmo serrato, con sedute giornaliere fino alla fine di Agosto, poi il 1 Settembre la prima verifica sul campo, in amichevole con il Cus Pisa ( Serie C Unica ) al Palasport di Lucca con palla a due alle ore 18:30, una bella occasione per tutti i tifosi di vedere all’opera i propri beniamini.