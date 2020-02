Incazzato …

Quanti politici ,quanti assessori ,quanti ambientalisti ,ecc ecc passeranno da questa strada??? Tutti parlano di sviluppo della nostra terra , sviluppo del territorio ,del turismo ,no plastica ecc ecc….bene ,benissimo ! Ma poi??

Come biglietto da visita però , non ci siamo !!

Ogni piazzale di sosta è così ,ogni bordo strada pure!!

Meno parole e più fatti …

La nostra Garfagnana merita il rispetto

FONTE PAGINA FACEBOOK ALESSIO BURIANI