E’ in corso lo spoglio a Lucca e in testa al momento risulta Francesco Raspini con il 43,3% delle preferenze.

E’ in corso lo spoglio a Lucca e in testa al momento risulta Francesco Raspini con il 43,3% delle preferenze. I cittadini hanno votato per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. In questo 12 giugno 2022 si sono presentate al voto per il comune di Lucca 21 liste. Lo spoglio non è ancora completo. I risultati lista per lista e candidato per candidato sono consultabili nella tabella.