E’ diventata una sala-museo la hall del Best Western Grand Hotel Guinigi

lucca – E’ diventata una sala-museo la hall del Best Western Grand Hotel Guinigi sulla via Romana, che la

proprietaria, Irene Luvisi, mette gratuitamente a disposizione di tutti, non solo dei clienti. Il museo contiene le opere di Francesco Zavattari, 36 anni di Diecimo, artista apprezzato e conosciuto in tutto il mondo per le sue opere decorative, fotografie, pitture e anche sculture, una vera eccellenza della Mediavalle. Zavattari ha fatto per il Best Western Guingi un lavoro sinergico con tre ditte della zona, Cromology, Baldini Vernici e Vairo, anche per esaltare il valore della lucchesità. La hall-museo sarà inaugurata ufficialmente nella prima metà di settembre, ma è già possibile vedere la parete disegnata dall’artista Francesco Zavattari, che ha da poco terminato di dipingere l’opera principale e di allestirne altre mobili nell’area circostante.



Non solo tanti Paesi esteri hanno reso onore al giovane artista, che ha cominciato a distinguersi già a 18 anni (oggi ne ha 36): ora anche Lucca gli rende un grande omaggio, Per la prima volta un artista nella nostra città ha la possibilità di imprimere la sua arte, una sorta di moderno affresco, direttamente sulla parete di una struttura. Il desiderio da parte dei proprietari è che la struttura sia ammirata non solo dai tanti clienti che ogni giorno transitano e alloggiano nell’albergo, ma anche dai lucchesi. E’ una tavolozza grande quanto una parete, quella che Zavattari ha disegnato, cinque metri e trenta per due metri e ottanta, circa sedici metri quadrati. Pittura astratta insieme ai disegni che caratterizzano Zavattari, simili a quelli dei bambini.



“Sono stato chiamato per alcune opere di decorazione – spiega l’artista – e per questo, oltre al disegno sulla parete, saranno allestiti quattro grandi quadri e una composizione di quadri più piccoli, una ensemble per creare un certo tipo di atmosfera. Gratificante è stato il lavoro sinergico che si è creato tra me, i miei collaboratori e i dirigenti di Cromology, Baldini Vernici e Vairo. Vorrei trasmettere le emozioni delle mie opere al mondo intero, ma senza perdere le radici e la lucchesità. Le persone della società Cromology sono state parte attiva nell’intervento con la scelta dei colori. Una cosa unica, mai successa in questa città”. Zavattari è stanco, ma felice: “Lucca mi aveva già reso omaggio quando sono stato con alcune opere all’Agorà. Anche a Porcari ho avuto un bel seguito, ma questo intervento è una cosa nuova, speciale.

Si tratta di un grande spazio iperattivo, aperto a tutti”. In settembre Zavattari proseguirà i suoi allestimenti in giro per il mondo, con la differenza che le sue opere saranno esposte esclusivamente in spazi aperti. L’artista è conosciuto e apprezzato anche negli Stati Uniti e in Cina.