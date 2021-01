E’ di nuovo emergenza Lago: nella tarda serata di ieri (1 gennaio) sono saliti i livelli a causa del maltempo raggiungendo i 36 centimetri sopra il mare.

Come è accaduto ad inizio mese, il mare ha fatto argine a causa di una forte mareggiata bloccando il deflusso dell’acqua del Canale Burlamacca. “Siamo nuovamente concentrati per tenere sotto controllo il Lago di Massaciuccoli, intervenendo con gli strumenti disponibili per evitare repentine salite dei livelli. – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – Viste le previsioni abbiamo anticipato i tempi e acceso l’idrovora della Bufalina nella mattina del 31 e il personale è stato al lavoro anche la notte di Capodanno.”

Notte al lavoro per i tecnici e gli operai del Consorzio anche nelle altre aree colpite dal maltempo quali Pietrasanta, Camaiore e Viareggio con punte di 66 millimetri di pioggia nelle 24 ore. Nessun danno al reticolo dei canali, che hanno raccolto la pioggia, scolmata dagli impianti idrovori che sono rimasti tutti accesi. Il presidio assicurato in questi casi di temporali continui è necessario per poter intervenire immediatamente in caso di emergenza.

Simona Tedesco