Momenti di paura per un quindicenne che stava facendo il bagno al fiume con degli amici nella zona del Ponte Sospeso (San Marcello Pistoiese, PT).

Il giovane è caduto da una pianta sulla quale si era arrampicato, vicino al greto del fiume, nel cadere non è finito in acqua ma sulla parte in cemento che la costeggia.

Sul posto si è subito recata una squadra a terra di tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Appennino, insieme a un’automedica del 118, Croce Rossa e Vigili del Fuoco.

Il giovane, riportante vari traumi, è stato subito stabilizzato dal personale sanitario in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso Pegaso 1 da Firenze.

Una volta sul posto l’elicottero ha verricellato l’équipe di bordo con il Tecnico d’Elisoccorso che, dopo aver messo in barella il ferito, ha effettuato il recupero tramite verricello.