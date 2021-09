E’ arrivato a Lucca il nuovo vice Questore Luca Scolamiero

LUCCA – Il Questore Alessandra Faranda Cordella ha accolto oggi il nuovo Capo della Squadra Mobile, Vice Questore Aggiunto dr Luca Scolamiero, proveniente dalla Questura di Pavia dove svolgeva le funzioni di Capo di Gabinetto e, prima ancora, di Dirigente delle Volanti.

Di origini irpine, laureato in giurisprudenza a Pavia, con un Master di secondo livello in Scienze della Sicurezza, con il diploma alla scuola di specializzazione per le professioni legali e abilitato all’esercizio della professione forense, da oggi sarà il responsabile della polizia giudiziaria nella nostra provincia.