CAPANNORI – CORSI SPORTIVI COMUNALI 2023-2024: APERTO FINO AL 24 LUGLIO L’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE

E’ aperto il bando per l’affidamento in gestione dei corsi sportivi comunali 2023-2024 per bambini, ragazzi e adulti. Il bando pubblicato dal Comune è rivolto ad associazioni sportive, società, circoli, enti, club, dilettantistici regolarmente costituiti e senza fini di lucro che intendano realizzare corsi sportivi da svolgersi negli impianti sportivi e locali di proprietà comunale ed eventualmente in impianti e locali privati, nel caso se ne verificasse la disponibilità. I corsi si articoleranno in due percorsi, distinti in macro aree: Attività rivolte al benessere psico-fisico dell’individuo, come ad esempio, attività fisica adattata A.F.A, attività per il benessere e attività ludico-ricreative e Attività propedeutiche per l’avviamento alle discipline sportive come arti marziali, attività sportive e attività equestri. Le tariffe di tutti i corsi, ormai invariate da alcuni anni, saranno comprese tra i 125 e i 160 euro e saranno differenziate per ragazzi, adulti ed anziani (over 65). I corsi sportivi comunali avranno inizio il 1 ottobre 2023 e termineranno il 30 aprile 2024, con la possibilità per i singoli gestori di prolungare la durata dei corsi di un ulteriore mese al costo di 25.00 euro.

“Anche per la prossima stagione tornano i corsi sportivi comunali con i quali vogliamo dare ai cittadini di tutte le età la possibilità di scegliere tra un’ampia e variegata gamma di discipline sportive e per il benessere psico fisico a prezzi accessibili – spiega l’assessore allo sport Lucia Micheli-. Novità importante di quest’anno è l’anticipo di alcune settimane della pubblicazione del bando rivolto ai soggetti gestori rispetto agli anni precedenti. In particolare le associazioni del Forum ci hanno chiesto di avere più tempo a disposizione per l’organizzazione delle attività e come amministrazione abbiamo accolto questa richiesta grazie anche al lavoro degli uffici che ringrazio. Di conseguenza sarà anticipato anche l’inizio dei corsi fissato al 1° ottobre. Le lezioni si svolgeranno fino alla fine di aprile, con la possibilità però di prolungare la frequenza di un mese, quindi fino a fine maggio. Auspico che siano in molti a partecipare ai corsi, perché il nostro obiettivo è incentivare le persone a fare sport, che riteniamo sia fonte di benessere fisico e psicologico”.