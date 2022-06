durante l’immersione all’Isola del Giglio, muore un  sub

(ANSA) – ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO), 26 GIU – Un sub di 67 anni è morto dopo aver accusato un malore durante un’immersione nel mare tra l’Isola del Giglio e Giannutri.

L’allarme è partito intorno alle 13,30 dalla Capitaneria di porto di Porto Santo Stefano.

I soccorsi del 118 sono intervenuti con la Misericordia di Porto Santo Stefano e l’elicottero Pegaso 2. Per il sub, però, non c’era più nulla da fare. ( fonte ANSA).