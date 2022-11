Duplice omicidio a Spinea, coppia trucidata a coltellate: trovato morto suicida l’ex marito

È stato ritrovato stamane all’interno di un capannone, ad Oriago di Mira, nel veneziano, il cadavere dell’uomo che ieri sera ha ucciso l’ex moglie e il suo nuovo compagno.

Le due vittime, Mynevere Karabollaj (37 anni) e Flonino Merkuri (24), vivevano insieme e sono state trovate uccise a coltellate ieri sera nella loro casa a Spinea (Venezia), in via Leopardi. La scoperta dei cadaveri è stata fatta dai Carabinieri, allertati da una figlia della donna che dal pomeriggio non riusciva a contattare la madre. Inizialmente si era pensato a un caso di omicidio-suicidio, ma in nottata si era fatta avanti la pista del duplice omicidio. Le vittime sono entrambe di origine albanese e pare fossero fuggite presso parenti proprio per sfuggire alla vendetta dell’ex marito, anche lui albanese.

Sul luogo della tragedia gli investigatori avrebbero rinvenuto un’arma da fuoco e un coltello.

La morte dei due è stata provocata da una serie di coltellate. A scoprire i cadaveri sono stati i carabinieri, trovando un quadro agghiacciante.

Alla base dell’omicidio molto probabilmente, l’incapacità di accettare la nuova relazione della coniuge.

I militari dell’Arma hanno esteso le verifiche anche in un paio di abitazioni limitrofe: è probabile, infatti, che le vittime abbiano cercato di trovare riparo presso i vicini prima di essere assassinate.

La caccia all’uomo, il terzo in questa tragedia balcanica, è stata breve per gli inquirenti: è stato infatti, trovato morto suicida l’ex marito della donna uccisa a Spinea assieme al compagno. Il suo corpo è stato trovato in un capannone di Oriago di Mira (Venezia).

Era il luogo di lavoro del principale sospettato per il duplice omicidio. Secondo la ricostruzione, l’uomo si sarebbe suicidato.

D.V.