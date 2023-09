Dunia Bresciani è Miss Carnevale pietrasantino 2024

E’ di Dunia Bresciani, vent’anni fra pochi mesi, della contrada “Pollino Traversagna”, il sorriso che accompagnerà le manifestazioni del Carnevale pietrasantino per il 2024. Dunia è stata proclamata reginetta sulla passerella del prestigioso Caffè “Romano Battaglia”, nel parco della Versiliana, al termine di una serata vibrante, organizzata dall’assessorato alle tradizioni popolari del Comune e dove le dieci ragazze in gara si sono sfidate mettendo in gioco non solo la bellezza, ma anche simpatia, eleganza e il loro spirito “contradaiolo” più genuino.

“Una serata bellissima – ha commentato l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – frutto di un grande gioco di squadra: alla Fondazione Versiliana, per l’accoglienza perfetta; alle contrade, che insieme alle ragazze hanno curato con la solita, impagabile passione ogni dettaglio; alla giuria e al presidente Marcucci, al nostro ufficio, con Maria Paola, Guido e Nicola, a tutti loro un immenso grazie per il magnifico spettacolo che, anche quest’anno, ci hanno proposto. E ora tutti al lavoro per la prossima tappa, la Festa della Canzonetta, in scena al teatro comunale “Galeotti” il 25, 26, 27 e 28 gennaio 2024”.

Davanti a più di 400 persone le aspiranti miss si sono “confrontate” sfilando in costume di Carnevale, poi in abbigliamento casual, in tenuta da mare e, infine, in abito elegante. Fra un cambio di look e l’altro la serata, condotta da Federico Conti, ha offerto spunti d’arte musicale, circense e figurativa grazie a Caterina Ferri e Omar Bresciani, alle spettacolari performance di giocolieri ed equilibristi dell’associazione Antitesi Teatro Circo e alla creazione del maestro Bernard Bezzina, autore del manifesto ufficiale del Carnevale 2024: “Ho pensato a un grande campo fiorito – ha spiegato l’artista francese, nel messaggio di saluto letto alla platea dal conduttore Conti – perché il Carnevale, in Versilia, viene fatto a febbraio ed è lo stesso mese in cui si è soliti dire che è “Primavera al mare”. Volevo celebrare questo angolo di Paradiso per le sue caratteristiche uniche, di risveglio precoce della vita, oltre che di culla dell’arte e dell’artigianato. Non ho usato pochi colori: prima di tutto il blu, simbolo della pace, dell’equilibrio e della sensibilità; poi il rosso dell’amore e il giallo, che richiama la spiritualità”.

Intorno alle 23,30 sono, quindi, arrivati gli attesissimi verdetti, emessi dalla giuria composta da otto membri più il presidente Ezio Marcucci: Dunia, che ha riportato scettro e corona al Pollino Traversagna dopo cinque anni, ha preceduto Rebecca Biagi, portacolori della contrada “Marina” e Maria Vittoria Mora, in passerella per la contrada “La Collina”.

Questo l’albo delle Miss Carnevale pietrasantino: 2003 Federica D’Alessandro (Pollino Traversagna), 2004 Letizia Quadrelli (La Collina), 2005 Tatiana Tomarelli (Pontestrada), 2006 Sara Bertoni (Il Tiglio / La Beca), 2007 Lavinia Vizzoni (Africa Macelli), 2008 Francesca Andreozzi (Africa Macelli), 2009 Valentina Barsi (Brancagliana), 2010 Nicoletta Lencioni (Pollino Traversagna), 2011 Guendalina Bovecchi (Marina), 2012 Silvia Catalina Tudose (Pontestrada), 2013 Lywia Parzych (Africa Macelli), 2014 Lisa Lazzini (Valdcastello), 2015 Martina Greta Fialdini (Antichi Feudi), 2016 Giulia Stagi (Antichi Feudi), 2017 Maria Benedetta Bosi (Marina), 2018 Enola Bresciani (Pollino Traversagna), 2019 Azzurra Tognetti (La Collina), 2020 Adriana Tutuianu (La Corte), 2021 non assegnata, 2022 Federica Navari (Tiglio-La Beca), 2023 Dunia Bresciani (Pollino Traversagna).

Fotoservizio Emma Leonardi