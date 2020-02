Duemiladuecento anni dalla fondazione della colonia latina di Lucca

l’amministrazione comunale celebrerà l’anniversario con un programma dedicato alla riscoperta delle meraviglie storiche e archeologiche della Lucca romana

Duemiladuecento anni – 180 avanti Cristo – 2020 dopo Cristo, il tempo che ci separa dalla nascita della colonia latina di Lucca, ossia dello spazio urbanistico sul quale si è sviluppata la città che vediamo oggi. Questa mattina a Palazzo Orsetti gli assessori alla cultura e alla memoria storica Stefano Ragghianti e Ilaria Vietina assieme all’archeologa Elisabetta Abela hanno presentato i contenuti generali delle manifestazioni che ricorderanno i ventidue secoli della città romana.

L’amministrazione comunale sta lavorando alla redazione di un programma con la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla valorizzazione della storia e del patrimonio archeologico romano di cui la città è ricca. Sarà realizzato un logo che contraddistinguerà le iniziative che avranno uno spiccato carattere scientifico, divulgativo e didattico. In accordo con l’Ufficio tutela archeologica della Soprintendenza e il Polo Museale della Toscana nella primavera, estate e autunno saranno organizzati cicli di conferenze tematiche, visite guidate ai monumenti romani ancora visibili e agli ultimi scavi archeologici realizzati negli ultimi anni. Un importante ruolo divulgativo sarà svolto da “Lucca Experience” il docufilm realizzato nel 2019 dal regista Antonio Nardone mentre e in fase di montaggio un nuovo documentario che riguarderà le ultime acquisizioni della ricerca archeologica in attesa della pubblicazione di un volume cartaceo in programma per il 2021. Infine sarà realizzata una nuova mappa di Lucca romana che sarà il principale strumento didattico per illustrare la città romana anche alle giovani generazioni.

“Questo anniversario è l’occasione per riappropriarci di una storia importante che ci fa capire quanto profonda e radicata sia la cultura urbana in Italia. Lucca è un grande libro aperto in cui possiamo leggere le testimonianze di duemiladuecento anni, perché il cuore del centro storico è ancora caratterizzato dalle vie ortogonali della città romana, le mura e i monumenti di quell’epoca sono inglobati nella città attuale – affermano gli assessori Ragghianti e Vietina – far riscoprire agli studenti e ai cittadini queste ricchezze è un modo migliore di rinnovare i valori più profondi della nostra comunità e l’importanza dell’archeologia quale disciplina nata e sviluppata in Italia a fianco della cultura umanistica”.

La Storia – La nascita della Lucca romana si pone nell’ultimo periodo di scontro fra Romani e Liguri all’inizio del II secolo avanti Cristo quando le popolazioni apuane sconfinavano spesso con scorrerie nei territori del nord ovest dell’Etruria. Nacque così l’idea di creare una nuova colonia e piazzaforte militare nella pianura lucchese utilizzando un pezzo di territorio sul confine. La nuova colonia latina di Lucca fu fondata nel 180 a.C. e vi fu insediata una popolazione di poche migliaia di persone presumibilmente composta da abitanti locali e liguri che avevano accettato l’integrazione romana, etruschi e coloni provenienti da altre comunità dell’Italia romana. A questi anni risale dunque l’impostazione urbanistica della città e la prima centuriazione della pianura per poter distribuire i terreni fra i coloni. La città fu dotata da subito di una possente cinta muraria che ne fece un caposaldo militare della penetrazione romana verso il nordovest ancora occupato dalle popolazioni liguri.. Le mura romane furono fondamentali per le fortune successive della città, soprattutto nell’alto medioevo e la difesero per ben 1500 anni.