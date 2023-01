Due ventenni soccorsi dal SAST

Massa – La stazione di Massa è intervenuta questa notte nella Valle degli Alberghi, sulla ferrata del Monte Contrario. Due giovani escursionisti, classe 2003 originari della provincia di Siena, sono rimasti bloccati dopo il primo tratto della via attrezzata, che risulta attualmente chiusa

I due ragazzi, che si trovavano in Apuane già da un paio di giorni, hanno intrapreso la risalita della via ferrata (quota circa 1100 m.) molto tardi, intorno alle 16. Dopo aver risalito i primi 60 metri, sono giunti ad un pianoro dove hanno trovato il cavo danneggiato. Nel frattempo le condizioni di visibilità sono peggiorate dato l’aumento della nebbia. Contattati dai soccorritori, hanno comunicato di essere ben attrezzati. Con il passare delle ore hanno constatato di non poter riuscire a proseguire e quindi i tecnici di Massa sono partiti per effettuare il recupero. La squadra, partita a piedi dal Biforco (376 m.), li ha raggiunti e ha provveduto a calarli alla base della ferrata per poi riaccompagnarli a valle.