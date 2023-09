Due nuovi mezzi alla Croce Rossa di Bagni di Lucca

BAGNI DI LUCCA – A poco più di un anno dal terribile incidente in cui andò completamente distrutta, mentre era impegnata in un servizio di emergenza, la nuova ambulanza inaugurata solo pochi mesi prima, il Comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca ha inaugurato con un bel pomeriggio di festa una nuova ambulanza destinata ai servizi di emergenza del 118.

Ad inaugurare il mezzo, insieme a tante istituzioni, il presidente della CRI di Bagni di Lucca Moreno Fabbri, che ha ricordato i terribili momenti dell’incidente del luglio 2022; due delle tre persone dell’equipaggio, a causa dei postumi, non sono ancora rientrate in servizio, ma per l’inaugurazione non sono mancate e sono salite a bordo del nuovo mezzo a significare la chiusura di un brutto momento per tutti i volontari della CRI; chiusura rafforzata dalla grande generosità e la solidarietà che hanno permesso al Comitato di Bagni di Lucca di acquistare la nuova ambulanza entrata in servizio, dato che i rimborsi assicurativi sono ancora lontani dall’essere definiti. Tra le più generose e determinanti donazioni quella della ditta Eurovast di Bagni di Lucca e quella della Fondazione CRL, rappresentante rispettivamente dall’amministratore Vincenzo Romano e dal consigliere Luca Marchi. La cerimonia, aperta dalla lettura dei sette principi fondanti della Croce Rossa, ha visto anche i saluti dell’Amministrazione Comunale di Bagni di Lucca e delle altre autorità presenti e naturalmente prima del taglio del nastro la benedizione sia della nuova ambulanza che dell’auto entrata da poco in servizio e frutto di una donazione da parte di un volontario, con i proventi della vincita di un concorso all’interno della sua azienda. Ad Eurovast e Fondazione due targhe di riconoscenza della CRI ed una targa è stata consegnata anche alla famiglia, che tra le varie donazioni private è stata davvero significativa per l’importo donato. Il taglio del nastro tricolore ha suggellato la giornata poi conclusasi con la consegna delle benemerenze per il “Tempo della gentilezza”, riconoscimento rivolto ai componenti di CRI Bagni di Lucca, a persone, aziende, enti e associazioni coinvolti in attività di sostegno, collaborazione, nel perseguimento degli obiettivi della Croce Rossa durante l’emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19