due nuove mostre per la Piccola Atene, aprono le personali surf artist Ganadu e giovane scultore Algarco

Le due inaugurazioni in agenda sabato 21 agosto.

Pietrasanta regina indiscussa degli eventi: ecco i prossimi.

Due nuove mostre per la Piccola Atene. A Pietrasanta aprono questo weekend, entrambe sabato 21 agosto a distanza di un’ora l’una dall’altra, le mostre una “Una storia d’Amore” del giovane scultore Algarco nella Sala delle Grasce (taglio del nastro alle 17.30. Aperta tutti i giorni dalle 19.30 alle 23.30) e “Portraits: Surf Legend” di Vincenzo Ganadu nella nuova Sala del San Leone a Porta a Lucca (al via alle 18.30. Aperta dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00). Sarà il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti a presenziare entrambi i vernissage.

Promosse dal Comune di Pietrasanta, i due nuovi allestimenti vanno ad accompagnare i due eventi espositivi dell’estate, che stanno facendo registrare record di presenze e visibilità social, “The Blue Banana” di Giuseppe Veneziano organizzata dalla Futura Art Gallery a cura di Andrea B. Del Guercio ospitata all’aperto tra Piazza Duomo, Piazza Carducci ed il Pontile di Tonfano (fino al 14 settembre), ed Italian Newbrow nella Chiesa e nel Chiostro di S. Agostino curata da Ivan Quaroni e Valerio Dehò (fino al 12 settembre).

Pietrasanta si conferma, anche in questa estate, la regna degli eventi e dell’intrattenimento culturale con tante nuove iniziative. Tra i prossimi appuntamenti da non perdere ci sono le novità della “L’Agrumeta – Mostra del limone cedrato di Pietrasanta e antiche cultivar di agrumi” nel Chiostro di S. Agostino (27 – 29 agosto) e “Surf & Skate Film Festival” (3-4-5) presso il Nimbus Surfing Club di Fiumetto, la “Festa del Pontile” (11 – 12 settembre), “Le Stelle di Pietrasanta – Il Festival all’Alta Gastronomia” in collaborazione con Les Etoiles de Mougins (17 – 19 settembre), la Francigena Tuscany Marathon (26 settembre). Tra le nuove mostre Asart nella Sala del San Leone (12 settembre – 10 ottobre); Banzinger nella Sala delle Grasce (18 settembre – 10 ottobre) ed il “Il Meccano” di Tano Pisano (25 settembre – 6 febbraio).

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts