Due nuove auto elettriche per il Consorzio di Bonifica

CAPANNORI – Cresce il parco auto di vetture elettriche del consorzio di Bonifica che permette così di diminuire l’emissione di anidride carbonica nell’aria e il relativo inquinamento.

Consegnate lunedì mattina alla sede di Capannori due nuove vetture azionate da motore elettrico. Si tratta di due Peugeot 208 Active elettriche, capaci ciascuna, secondo la loro scheda tecnica, di avere 340 chilometri di autonomia reale e dunque vetture in linea con gli obiettivi del consorzio. C’e poi un altro aspetto importante per il consorzio di Bonifica. Utilizzando queste vetture elettriche non solo si abbassano le emissioni inquinanti ma si abbattono anche i costi in quanto le sedi del consorzio sono dotate di colonnine per la ricarica auto alimentate dai pannelli fotovoltaici dell’ente a disposizione non solo per le 6 auto elettriche in dotazione ma anche per i dipendenti che già adoperano vetture di tale tipo. Il progetto del consorzio di Bonifica si sposa quindi perfettamente col pacchetto “Fit for 55” della commissione dell’Unione europea, per raggiungere l’obiettivo della neutralità energetica nel 2030. In questo caso il consorzio sta facendo la sua parte per centrare l’obiettivo appunto entro la fine del decennio.