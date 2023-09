DUE MORTI E DUE FERITI IN A1 PER UN SALTO DI CAREGGIATA

I vigili del fuoco del comando di Firenze sede centrale e distaccamento di Figline, sono intervenuti alle ore 13.35 nel comune di Rignano sull’Arno, sul tratto autostradale A1 in direzione direzione Nord, per un incidente stradale avvenuto per il salto di carreggiata da parte di un’autovettura.

Al momento dell’evento, si trovava in transito il personale del comando di Novara, che ha prestato il primo soccorso districando una persona e affidandola al personale sanitario e agevolando l’arrivo dei mezzi di soccorso.

Nel violento impatto sono purtroppo decedute due persone mentre altre due risultano ferite.

Sul posto il personale Vigilfuoco è in attesa del consenso per la rimozione dei corpi rimasti all’interno delle autovetture.