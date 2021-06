Due milioni per le scuole di Pietrasanta

Pietrasanta – Sei i plessi convolti dai lavori iniziati appena terminate le lezioni e che proseguiranno durante il periodo estivo per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico

Al via gli interventi programmati per 2 milioni di euro nelle scuole del comune di Pietrasanta. Gli interventi spaziano dai lavori straordinari di adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi, sismico e di consolidamento strutturale all’efficientamento energetico fino alla rimozione dell’amianto da pavimenti e coperture e alla riparazione di servizi igienici.

Nel dettaglio, questi i plessi coinvolti: La primaria di Vallecchia per un importo di 460 mila euro, la Mutti di Strettoia, 425 mila

La Primaria Barsottini 330 mila euro, la scuola dell’infanzia di Ponterosso, 260 mila, la primaria Mancini 140 mila e infine la primaria Ricci dle Pollino per 54 mila euro.

Sono previsti anche interventi di piccola manutenzione negli altri plessi del comune per un importo di 40 mila euro.