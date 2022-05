Due ladre forzano una porta blindata e rubano gioielli in pieno centro storico a Lucca

A finire nel mirino di due ladre è stata una casa nella zona di via Arcivescovato di proprietà del noto imprenditore e dirigente.

Intorno alle 11, due malviventi, che sono poi hanno tentato un altro colpo in un’abitazione vicina, ma qui sono state viste e messe in fuga, dalla proprietaria, hanno forzato la porta blindata di un appartamento al terzo piano ed hanno fatto razzia, soprattutto di gioielli e preziosi, per un ammontare ingente, ma ancora da quantificare. Non contente le due ladre hanno provato a forzare anche la porta della vicina di casa che però, essendo presente, ha avvertito i rumori e si è messa ad urlare, facendole fuggire.

Sta seguendo il caso la Polizia, alla quale è stata presentata la denunciaa e che ha fatto intervenire anche la scientifica per individuare eventuali indizi sull’identità delle due ladre. Ma forse la descrizione della vicina dovrebbe aiutare molto.

DANIELE VANNI