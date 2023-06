due interventi dei vigili del fuoco in provincia di Firenze.

Alle 3:15 personale del distaccamento di Empoli ha operato nel comune di Capraia e Limite, in via Partigiani d’Italia, per un incendio di un garage che ha interessato due appartamenti.

Nessuna persona è rimasta ferita. In seguito ai danni provocati dall’incendio, gli occupanti dei due appartamenti sono state affidati al sindaco per trovare un alloggio provvisorio. Sul posto due automezzi e 7 vigili del fuoco: in corso le operazioni di minuto spegnimento e di messa in sicurezza.

In precedenza, poco dopo la mezzanotte, i pompieri del distaccamento di Pontassieve e della sede centrale erano invece intervenuti a Bagno a Ripoli, in via del Palagetto, per un incendio di 4 auto e 3 ciclomotori ed una tettoia: nessuna persona coinvolta nè danni alle abitazioni. Sul posto sono intervenute due squadre e un’autobotte.