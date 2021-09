Due iniziative ambientali a Pescia

Verranno ripulite varie zone dal Clemm e dall’azienda Verallia

La tutela e il rispetto dell’ambiente sono al centro di due iniziative che caratterizzeranno i prossimi due fine settimana di Pescia e che hanno ricevuto il patrocinio dell’amministrazione comunale.

La prima si sarebbe dovuta svolgere sabato 18 settembre 2021, ma per le previsioni non troppo incoraggianti è stata rinviata al prossimo 26 settembre. Riguarderà essenzialmente i dipendenti dello stabilimento Verallia e i loro familiari.

L’azienda che opera nel settore del vetro e che ha una importante sede in via di Confine Montecarlo a Pescia ha organizzato da tempo questa giornata dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti su via della Fiaba, strada verde che parte da Valchiusa. I materiali raccolti, fa sapere la direzione di Verallia, saranno inseriti in appositi contenitori che verranno successivamente conferiti in un punto di raccolta che si troverà nei pressi delle scuole di Valchiusa. All’evento, che prenderà il via intorno alle ore 9, saranno presenti anche i volontari dell’associazione Uniti per la Valdinievole.

Il secondo appuntamento è invece in programma domenica 19 settembre disposto dall’associazione ambientalista Clemm, che ha varie sezioni in Toscana e fa parte della organizzazione internazionale Coemm.

L’iniziativa ha il titolo di “Pescia pulita, per un mondo migliore” ed è rivolta a tutti i cittadini di Pescia e non solo. Il ritrovo è previsto per le ore 9,30 nei pressi della Baracchina, che si trova in piazza XX settembre, nel pieno centro cittadino. Da quel punto i volontari proseguiranno lungo gli argini del fiume Pescia per ripulirli. Alla manifestazione sarà presente Maurizio Sarlo, segretario generale della Coemm e fondatore del progetto “Un mondo migliore”.

“Da parte nostra accogliamo con grande favore queste iniziative ambientali che hanno il duplice aspetto operativo e culturale – dice l’assessore all’ambiente Fabio Bellandi che ha preso parte ad altre iniziative analoghe- perché ci aiutano a tenere pulito il nostro vastissimo territorio e richiamano l’attenzione di tutti sull’importanza del rispetto del nostro habitat. Grazie dunque a Verallia e a Clemm che daranno vita a questa due giorni ambientale su Pescia, augurandoci una clemenza metereologica che agevoli il compito di questi benemeriti volontari”.