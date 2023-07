Due indagati nell’indagine sulla morte del giornalista Andrea Purgatori

Ci sono già due nomi nel registro degli indagati nell’indagine sulla morte del giornalista Andrea Purgatori. Sono un tecnico ed un medico a quel che si capisce operanti in una struttura diagnostica che avrebbero effettuato esami non megli specificati per approdare ad una diagnosi. Considerata dai familiari non veritiera, dal momento che hanno esposto denuncia.Non si riesce per oraa capire come i due, medico e paramedico sarebbero responsabili, visto che nel caso di grave malattia, di solito gli esami si ripetono più e più volte. A meno che questi abbiano mancato, in maniera grave, di evidenziarla, la malattia in questione. Della quale si Sto arrivando! ben poco, se non del fatto che si parla di una forma tumorale.

L’autopsia è comunque stata disposta per la prossima settimana.

Ed il caso si tinge di giallo come quelli appassionanti, ben fatti e ben documentati, realizzati nella vita del grande giornalista.

Sono quindi due le persone iscritte nel registro degli indagati nel procedimento aperto dalla Procura di Roma sulla morte del giornalista Andrea Purgatori, dopo una denuncia presentata dai familiari.

Nei confronti dei due, che operano in una struttura di diagnostica della Capitale, l’accusa è di omicidio colposo.

Intanto i pm dovrebbero affidare la prossima settimana l’incarico per effettuare l’autopsia. Parallelamente gli inquirenti stanno acquisendo, affidando l’attività ai carabinieri del Nas, tutto il materiale, comprese le cartelle cliniche, dove Purgatori è stato in cura: si tratta sia di strutture private che pubbliche.