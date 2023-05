Due i corsi con la chef Federica Continanza: cucinare gli avanzi e i piatti vegani e senza glutine.

Lucca, 23 maggio 2023. Protagonista dei prossimi corsi di cucina firmati Grano Salis sarà la chef Federica Continanza il cui motto è “tutto si trasforma, niente si butta… perché riciclare è meglio che buttare”.

Proprio questo principio sarà al centro della sua lezione di lunedì 29 maggio alle ore 19 dal titolo “Il menù sostenibile”, per imparare a riciclare in modo sano e creativo gli avanzi della dispensa. Durante la serata, infatti, la chef insegnerà ai partecipanti come creare nuovi piatti, divertenti e sfiziosi, usando ciò che rimane dal pranzo o dalla cena.

Un secondo speciale incontro con Federica Continanza, è invece previsto per mercoledì 14 giugno alle 19. Nell’occasione, la chef, che nel corso della sua esperienza, ha sviluppato una particolare sensibilità anche nei confronti della cucina vegana e delle intolleranze alimentari, dedicherà un interessantissimo appuntamento al “Menù vegano e senza glutine”, presentando un’idea completa da riproporre con semplicità anche a casa. L’obiettivo è quello di imparare a scegliere per le nostre tavole ciò che la natura ci mette a disposizione per essere in equilibrio con noi stessi, nutrire il nostro corpo in modo sano e ridurre l’impatto ambientale. Uno stile di cucina salutare che non rinuncia al gusto e all’estro.

Tutte le informazioni sui costi e sulle modalità, sono reperibili sul sito www.granosalis.com nella sezione “corsi di cucina”.

In allegato una foto di Federica Continanza.