Due giorni “formato famiglia” per la festa di Halloween

Due giorni “formato famiglia”, a Pietrasanta, per la festa di Halloween che offrirà dolcezze e intrattenimento “spaventoso” dalla Marina al centro storico.

Primo appuntamento fissato per domenica 29 ottobre, a Tonfano: a partire dalle 16, in piazza XXIV Maggio e via Versilia la parata in maschera a cura del gruppo “Per Servire”, con i più celebri “cattivi” del mondo Disney; nello Spazio Agorà giochi e sorprese con la contrada Marina e, fra i negozi della frazione, tanti allestimenti “da paura”.

Martedì 31, dalle 16, a Tonfano, parola d’ordine “Dolcetto o Scherzetto?”, celebre motto di Halloween che l’associazione Marina Eventi trasformerà in dolcissimi bomboloncini stregati (offerti dal Caffè Margherita) ed entusiasmanti giri di giostra al parco giochi La Pinetina, per tutti i bambini mascherati. Sempre martedì, alle 20,30, la biblioteca comunale “Carducci” accoglierà i piccoli più coraggiosi per una serata da brividi, con letture da paura e tante sorprese rigorosamente a tema.

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e gratuita; per la “Biblioteca da brividi”, consigliata a partire da 6 anni di età, è obbligatoria la prenotazione al numero 0548 795500.