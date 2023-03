RAFTING – Un week end con la Coppa Italia Rafting Slalom e il Campionato Toscano Aperto Canoa Slalom. Uno splendido successo andato oltre ogni più rosea aspettativa, Due giorni di agguerrite sfide dove più di 200 atleti, nelle cristalline acque della Lima, si sono contesi a colpi di pagaia il gradino più alto del podio, tra gara rafting e canoa.

Nella gara di rafting primo posto assoluto ancora una volta per il fortissimo Team Verona con gli equipaggi Senior Maschile e Senior Misto ma anche con l’equipaggio under 19 femminile del Rafting Team scaligero. In bella evidenza anche la nutrita squadra lombarda “Adda Viva Indomita” della Valtellina con il successo nell’under 19 e Ragazzi. Bene anche i liguri della Val di Vara e del Centro Sport Avventura con le vittorie nella categoria Senior Femminile e under 23 maschile. Dal Piemonte il Club Movimento e Natura si prende il primo posto nell’under 19 maschile, nel Para-Rafting e nell’under 23 mista. Anche le società toscane si sono fatte valere scalando le varie classifiche. Spicca su tutti il giovanissimo equipaggio di Rockonda primo ra gli Allievi e con l’under 19 maschile oltre ai podi ottenuti dai Ragazzi e dalla Senior Femminile. L’equipaggio misto con atleti del Garfagnana Rafting e di Rockonda si è piazzato al secondo posto. Ottimi piazzamenti anche per le altre Compagnie Toscane: 4° posto di Aguarajà Senior femminile e Aguarajà Senior maschile; nona e decima piazza per la Aquaterra Senior maschile. Nel campionato toscano aperto di canoa-slalom predominio dello storico Club Canottieri Comunali Firenze che sbanca nelle categorie giovanili aggiudicandosi il titolo nelle categorie Ragazzi e Junior si maschile che femminile. I padroni di casa di Rockonda salgono sul gradino più alto del podio nella categoria Senior con Tommaso Orsi e con Daniele Corsi tra i Master. Prossimo appuntamento sulla Lima il 6 e 7 m con il raduno Raduno Nazionale Rafting