Due giorni di festa per Halloween “made in Pietrasanta”

Due giorni di festa per Halloween “made in Pietrasanta” Dalla Marina al centro storico, domenica 30 e lunedì 31 ottobre Pietrasanta sarà invasa da zucche, streghe, fantasmi e i “cattivi” dei film di animazione più famosi, per un Halloween lungo due giorni, tutto dedicato ai bambini, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni e gruppi locali.

“Dopo il successo dello scorso anno – spiega l’assessore a eventi e manifestazioni, Francesca Bresciani – abbiamo riconfermato la “parata mostruosa” con i più celebri personaggi Disney, portata in scena dai volontari del “Gruppo per Servire Onlus” e l’appuntamento con giochi e golosità curato dalle attività commerciali di Tonfano e dalla contrada Marina. Due giorni a misura di famiglia, completamente gratuiti, per proseguire sulla strada di #Pietrasanta365, una città da vivere insieme tutto l’anno, grazie alla sinergia fra tante forze buone del nostro territorio”.

Halloween “made in Pietrasanta” inizierà domenica alle 16 quando, da piazza Villeparisis, lo spaventoso corteo guidato da Malefica, Crudelia De Mon, Ursula e Jafar attraverserà a suon di musica il cuore di Tonfano, percorrendo via Versilia per poi fermarsi in piazza XXIV Maggio. Trasformata in un piccolo villaggio “da paura”, dove regalarsi una foto ricordo con il proprio “cattivo” preferito.Nell’occasione, il gruppo Facebook GoVersilia promuoverà un contest fotografico per raccontare l’evento e la festività di Halloween sul territorio: le immagini, scattate anche con il cellulare, potranno essere “candidate” fino a tutto il 6 novembre, inviandole all’indirizzo di posta elettronica goversilia@gmail.com oppure pubblicandole direttamente sul canale social degli organizzatori o sul proprio profilo Instagram, corredate dagli hashtag #pietrasanta365, #halloween22 e #goversilia. Le migliori tre foto, selezionate da una giura, saranno premiate nelle settimane successive. La festa proseguirà lunedì 31, fra Tonfano e il centro cittadino.