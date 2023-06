DUE ESCURSIONI PER QUESTO FINE SETTIMANA

Il team G.R. Toscana Outdoor (escursioni, viaggi, nordic walking, sentieristica, docenze, consulenze, team building) ha in programma per questo fine settimana due appuntamenti con una facile camminata sabato alla scoperta delle meraviglie di Massarosa e domenica l‘escursione sulla montagna appenninica di quasi 2000 metri: il Monte Rondinaio.

Sabato 1 luglio per l’iniziativa “Escursioni del Sabato”: Massarosa, doppia escursione delle “Erbe e dei Fiori” con orario 9-12 e 17-20. Una camminata alla scoperta delle meraviglie inaspettate di Massarosa. La zona pianeggiante intorno alla ridente cittadina, infatti, è di natura molto fertile ed ospita moltissime specie vegetali, alcune delle quali coltivate amorevolmente dall’uomo. Il percorso è interamente senza sensibili dislivelli, si sviluppa su strade bianche o asfaltate ma secondarie e non presenta difficoltà. Il giro è breve, ma sarà molto intenso in quanto saranno effettuate soste nei vari punti di interesse. La prima parte sarà di avvicinamento, passando nei pressi di una coltivazione di zafferano (non fiorita in questo momento), attraversando il centro di Massarosa fino al campo sportivo e poi, con un bel percorso immerso nell’ambiente palustre, si arriva alla magnifica piantagione di fiori di loto, la più estesa d’Italia. Ritornando verso il centro, si trova l’altrettanto magnifica coltivazione di lavanda, che in questo periodo offre il meglio di se per la spettacolare fioritura. In questi giorni, tra l’altro, sarà presente uno stand dei proprietari per illustrare e vendere i vari prodotti di produzione. Le meraviglie non sono finite in quanto, continuando sul percorso, s’incontra il Parco delle Farfalle. Un altro angolo di paradiso che è stato allestito tra piccole collinette, stagni e rigagnoli d’acqua. Dopo la visita, ritorno facile alle macchine, ma una breve divagazione ci porterà a scoprire un’altra oasi di pace. Si Arriva infatti ad un’azienda agricola che oggi è diventata fattoria didattica. Qui si potrà visitare il lago ed i curatissimi orti ed inoltre potremmo scoprire i numerosi prodotti naturali in vendita. Si tratta, in pratica, di un’escursione tutta a chilometro zero! La fattoria ha a disposizione anche un bar-ristoro dove, per chi vorrà, sarà possibile fermarsi per una bevuta o un aperitivo di fine escursione, magari con birra artigianale o altre bevande prodotte in loco. Dettagli escursione: sviluppo 7 Km. circa; dislivello complessivo 0 metri; difficoltà T (Turistica); costo: 10 euro che comprende servizio di guida ambientale, copertura assicurativa (L. 4/13; LRT 42/2000; Soci Lagap).



Domenica 2 luglio dalle ore 9 alle 18: Appennino Tosco Emiliano-Monte Rondinaio. Fantastica vetta appenninica che, dai suoi quasi 2000 metri, divide la Toscan dall’Emilia Romagna. Il percorso è leggermente esposto (ma solo in parte) e di grande soddisfazione. In ogni caso non sono previsti passaggi di difficoltà alpinistica, ma per sicurezza, raccomandiamo la partecipazione a chi è dotato di passo sicuro, buon allenamento ed assenza di vertigini. Il giro partirà dai verdi boschi dell’alta Val Fegana, toccando il rifugio Mercatello (pausa caffè) ed arrivando a Foce a Giovo, il più alto passo dell’Appennino Tosco Emiliano raggiunto da una strada storica: la via Ducale che voleva collegare il Ducato di Lucca con Modena. Dalla Foce inizia il percorso ad anello che, con un sentiero di cresta ed a tratti esposto, che porterà in vetta. Inutile dire che il panorama, dalla vetta, è davvero superbo: da un lato la Garfagnana contornata dal profilo delle Alpi Apuane, dall’altra l’Emilia con la Valle delle Tagliole caratterizzata dai piccoli laghetti di origine glaciale. Discesa poi sui più comodi sentieri del versante emiliano per tornare a Foce a Giovo e da qui, sul percorso dell’andata si passa nuovamente dal rifugio Mercatello, dove potremo rinfrescarci a fine escursione con una buona birra. Dettagli escursione: sviluppo 9 km. circa, dislivello 800 metri; difficoltà E (Escursionistica) con alcuni facili passaggi in EE; costo: 20 euro comprende servizio di guida ambientale, copertura assicurativa (L. 4/13; LRT 42/2000; Soci Lagap).

Per info e iscrizioni su questi due appuntamenti del fine settimana: g.r.toscanaoutdoor@gmail.com.