Due concerti per la fine dell’anno scolastico con il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca

Il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca presenta due concerti per la fine dell’anno scolastico.

Il primo è il tradizionale Concerto di Fine Anno che si terrà giovedì 8 Giugno alle ore 21.15 nella Chiesa Santa Maria Foris Portam di Lucca in piazza della Colonna Mozza.

A esibirsi saranno due degli ensemble più grandi costituiti dagli studenti del Liceo: l’Ensemble di fiati e l’Orchestra Sinfonica.

Il programma prevede l’esecuzione sia di musiche originali per orchestra di fiati sia di temi famosi e di musiche da film, composte da Shostakovich, Berry, Brahms, Faurè, Satie ed altri ancora.

Il Liceo ringrazia il parroco Don Lucio Malanca e la Comunità Parrocchiale del Centro Storico di Lucca per la concessione della chiesa per il concerto.

Il secondo appuntamento è la Festa del Liceo “A. Passaglia” che si terrà venerdì 9 Giugno dalle ore 15:30 alle ore 19:30 nella sede del Liceo di Sant’Agostino.

In tale occasione si esibiranno alcuni gruppi (dal sestetto a gruppi cameristici più ampi), proponendo una maratona musicale dalla musica classica al pop rock passando per il jazz, alternandosi in due location interne ovvero nell’Auditorium, in apertura, e, per finire, nel Chiostro.

Un modo diverso di aprire il Liceo non solo ai genitori ma anche alla cittadinanza.

L’ingresso a entrambi i concerti è libero.