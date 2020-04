DUE COMPILATION PER FARE BENEFICENZA

150 band Punk, Rock, Metal, HC, Oi e Hip Hop uniti per devolvere in beneficenza le donazioni per le due compilation “Fuck Off Bombs”

“Il ricavato delle due compilation “Fuck Off Bombs” Punk e Hip Hop sarà interamente devoluto a EMERGENCY (risposta al COVID-19), mentre il ricavato della compilation “Urli da San Cassiano” realizzata da gruppi Lucchesi, finanzierà “La Casa della Carità”, un’associazione di volontariato che si occupa della gestione della mensa e del dormitorio degli indigenti della città di Lucca”.

COMPILATION