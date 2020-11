Due canoisti “inghiottiti” da una balena: ecco il video dell’incredibile incidente. I due kayakisti erano ovviamente nel posto sbagliato al momento sbagliato …

L’incredibile disavventura di Julie e Liz, due kayakisti dilettanti, è avvenuta lunedì scorso al largo della costa della California (Stati Uniti), ad Avila Beach. Mentre aspettavano in silenzio l’apparizione di una megattera, le due donne non potevano certo immaginare di ammirarne una così da vicino. Infatti, uno di questi immensi mammiferi marini presenti nella zona si è alzato improvvisamente dalle onde e ha spalancato la bocca per inghiottire un banco di plancton … e, casualmente, i due kayak in viaggio. Lo segnala riporta la rivista Geo . La scena è stata immortalata da due diverse angolazioni Più paura che male, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per le due “vittime” che ne escono un po ‘scioccate ma illese. Ecco il video: https://youtu.be/sGMwle_cw1Q