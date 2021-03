due appuntamenti per le giornate di domenica 7 marzo e lunedì 8 Marzo, proposti nel Calendario 8 Marzo e dintorni-Non solo Donna,

L’assessore alle politiche sociali del Comune di Borgo a Mozzano, prof.ssa Roberta Motroni, ricorda due appuntamenti previsti per le giornate di domenica 7 marzo e lunedì 8 Marzo, proposti nel Calendario 8 Marzo e dintorni-Non solo Donna, elaborato insieme alla Commissione Pari Opportunità.

On line sulla pagina Facebook del Comune di Borgo a Mozzano, domenica 7 marzo 2021 ore 15,30, “Una mimosa per te”: una mimosa virtuale a tutte le donne. Un gesto simbolico per omaggiare la donna da più prospettive: lavoro, famiglia ma anche nelle sue ambizioni e fragilità. Alla diretta facebook parteciperà il centro antiviolenza “Non ti scordar di te” per ricordare l’importanza del lavoro svolto per le donne vittime di violenza sul nostro territorio.

Inoltre, lunedì 8 Marzo sempre sulla pagina facebook del Comune verrà proposto “Un caffè tra donne divise tra casa e lavoro ai tempi del covid” , una videointervista registrata nel giardino del Palazzo Comunale dove la ViceSindaca Roberta Motroni intervista Emma Viviani, Dirigente del Dipartimento Toscano di Sociologia. La riflessione sul ruolo della donna nella società anche al tempo della pandemia Covid-19 parte dal libro scritto dalla dottoressa Viviani , Laurea Honoris Ca(u)sa che vorrebbe dedicare proprio a tutte le donne una laurea ad onore.