Due appuntamenti in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie a Roma con papa Francesco

Due appuntamenti in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie a Roma con papa Francesco

Si avvicina l’Incontro mondiale delle famiglie a Roma con papa Francesco dal 22 al 26 giugno. Dalla diocesi di Lucca parteciperà una delegazione formata da una famiglia insieme all’arcivescovo Paolo Giulietti.

In preparazione a questo evento si stanno tenendo momenti di incontro e riflessione a livello diocesano. I prossimi appuntamenti sono due e vedono la collaborazione degli Uffici pastorali per la famiglia di sei diocesi: Pescia, San Miniato, Volterra, Pisa, Massa Carrara e Lucca. Il primo incontro si terrà domenica 19 giugno al Seminario di Monte San Quirico a Lucca, a partire dalle 15.30, intitolato: «L’amore familiare: modello di sinodalità nella Chiesa». Interverranno don Stefano Salucci, docente di Teologia del matrimonio allo studio teologico interdiocesano «Mons. Bartoletti» e i coniugi Laura Viscardi e Claudio Gentili che commenteranno l’Esortazione di papa Francesco Amoris Laetitia. Concluderà l’incontro mons. Paolo Giulietti. Il secondo incontro sarà un vero e proprio pellegrinaggio domenica 26 giugno nella cattedrale di Pisa. In contemporanea con la giornata conclusiva dell’Incontro mondiale delle famiglie che si tiene a Roma, dalle 15.30, alla presenza di fedeli e famiglie delle citate sei diocesi, ci sarà un momento di testimonianza e preghiera che terminerà con la messa alle ore 18. Per informazioni: famiglia@diocesilucca.it.