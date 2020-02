Droga e superalcolici; sanzionati 14 giovani in centro storico a Lucca.

Il blitz è scattato nella cosiddetta zona della movida: porta San Pietro, Caffè delle Mura, via Vittorio Emanuele, via san Paolino, piazza della Cittadella, piazza San Michele. E i risultati ci sono stati. Sono state elevate 6 sanzioni amministrative per l’uso di sostanza stupefacente a ragazzi dai 17 ai 21 anni, che saranno segnalati al Prefetto, e che rischiano, tra le altre cose, il ritiro della patente o il ritardo nel conseguirla.

Molto diffuso, purtroppo, l’uso di alcool e super alcolici tra i giovani per il quale sono stati sanzionati 8 giovani. Un giovanissimo di 15 anni è stato raggiunto dagli operatori con una bottiglia di vodka in mano mentre cercava di allontanarsi. Un altro ragazzo di 17 anni in compagnia di un 18 enne aveva in mano 2 bottiglie di vodka.

Per entrambi, e anche per altri ragazzi fermati in centro con bottiglie di alcool in mano, è scattata la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento di Polizia Urbana che prevede la multa di 100 euro.

Un altro ragazzo è stato sorpreso completamente ubriaco ed è stato sanzionato per manifesta ubriachezza con una contravvenzione di 102 euro.

Diversi minori, inoltre, in seguito alla segnalazione dei cinofili della Guardia di Finanza, sono stati perquisiti e riconsegnati ai genitori che si sono dovuti recare in tarda serata presso la caserma dei Carabinieri in Cortile degli Svizzeri per l’affidamento dei figli.