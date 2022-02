LUCCA – La procura della Repubblica di Lucca ha aperto un fascicolo di indagine per la morte di una bambina avvenuta subito dopo il parto al San Luca dove la madre della piccola era ricoverata.

La donna, 35 anni, si trovava in ospedale proprio per partorire e fino a lunedì sera la gravidanza non le aveva dato problemi particolari. Poi il dramma con i medici del reparto che allertati dalla giovane mamma dopo averla visitata hanno deciso di procedere con un cesareo di urgenza.

Purtroppo pero’ per la bambina non c’era più nulla fare. La piccolina era gia’ deceduta lasciando nello sconforto la mamma e tutta la sua famiglia. La magistratura, come sempre in questi casi, si è attivata per stabilire se ci siano o meno eventuali responsabilità umane per la morte della piccola mentre la Asl ha aperto una indagine interna.

fontenoitv