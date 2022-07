DRAMMA A TRASSILICO – SI SUICIDIA CON UN FUCILE

Chiamata delle 6.40 per suicidio di un uomo del 1949 (quindi 73 anni) con fucile da caccia in un giardinetto nei pressi della chiesa di Trassilico (comune di Gallicano) in Valle del Serchio. A notate il corpo dell’uomo è stato un passante, che ha dato l’allarme. Avvertita Magistratura, sul posto anche i carabinieri.