dramma a Gramolazzo: Massimiliano Davini colto da malore muore a soli 60 anni

È lutto a Minucciano per la prematura scomparsa di Massimiliano Davini, morto ieri per un malore improvviso a soli 60 anni.

Massimiliano abitava a Gramolazzo ed era conosciuto da tutti per la sua professione, l’architetto,

per il suo costante impegno per il paese e per la sua infinita passione per la moto. Davini, infatti, era presidente del Moto Club di Gramolazzo