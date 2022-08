drago 53 salva una persona colta da malore

Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena e Drago 53 l’elicottero del reparto volo di Arezzo, sono intervenuti alle ore 9:30 nel comune di Chiusi della Verna in località Tofanaia, per soccorrere una persona colta da malore, in una abitazione difficilmente raggiungibile.

Gli elisoccorritori sono stati verricelli in prossimità dell’abitazione, per verificare le condizioni sanitarie dell’uomo.

Nel frattempo sono stati elitrasportati altri due Vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Bibbiena per trasportare il paziente dall’abitazione all’esterno della casa. Confrontati i parametri sanitari con il medico della sala operativa 118, è stato ritenuto idoneo il trasporto del paziente con l’elicottero dei vigili del fuoco all’ospedale di Arezzo.