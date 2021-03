Draghi sostituisce Arcuri: il generale Paolo Figliuolo nuovo commissario emergenza Covid

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Guerini: sinceri auguri a gen. Figliuolo – “I miei più sinceri auguri al Generale Francesco Paolo Figliuolo per questa importante nomina, frutto di un lavoro costante portato avanti con grande e impeccabile professionalità da inizio emergenza”. Ad affermarlo è il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. “In questi mesi di grande impegno per la Difesa, – afferma il ministro – ho potuto constatare in ogni circostanza la tempestività di intervento e le capacità con le quali i nostri militari hanno operato durante la pandemia. Le Forze Armate sono a disposizione del Paese fin dall`inizio dell`emergenza e continueranno ad esserlo. Buon lavoro generale Figliuolo, – conclude Guerini – da parte mia e di tutta la Difesa”.

Salvini: “Grazie Draghi. Missione compiuta” – “Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!”. Lo dice Matteo Salvini su Twitter.

Renzi: “Scelta Draghi va in direzione che Iv chiede da mesi” – “La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell’Esercito, va finalmente nella direzione che @ItaliaViva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al Governo Draghi”. Lo scrive su Twitter il leader di Iv Matteo Renzi.